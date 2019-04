Wer über seine Herkunft gelogen hat, soll künftig bis zu zehn Jahre nach der Einbürgerung seinen deutschen Pass verlieren können. Das Bundesinnenministerium will dazu bis zum Spätherbst einen Gesetzentwurf vorlegen. Bislang gilt für sogenannte Identitätstäuscher eine Fünf-Jahres-Frist. Wer nach diesem Zeitraum auffliegt, behält die deutsche Staatsangehörigkeit.

Aus der FDP kam Kritik an den Plänen. Der stellvertretende FDP-Fraktionschef Stephan Thomae sagte: "Wer die deutsche Staatsbürgerschaft erhält, muss zum Zeitpunkt der Einbürgerung grundsätzlich schon mindestens acht Jahre in Deutschland gelebt und sich gut integriert haben", erklärte er. "Jemanden für einen Vorgang, der unter Umständen fast 20 Jahre zurückliegt, eine so grundlegende Position wie die Staatsangehörigkeit zu entziehen, ist unverhältnismäßig."