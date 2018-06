Die Rechtsfrage ist das eine, fehlende Kommunikation offenbar das andere Problem. Im Jahr 2017 hat die UPD über 155.000 Beratungsgespräche geführt, die auch in den Patientenmonitor eingeflossen sind. Fallbeispielen zeigen ganz konkrete Probleme der Patienten. Trotzdem sieht der Patientenbeauftragte der Bundesregierung Ralf Brauksiepe ein deutliches Zeichen für eine fehlende Rückkopplung zwischen Patient und Kasse: "Ein nichterfülltes Bedürfnis nach Kommunikation durchzieht den gesamten Bericht und die Arbeit der UPD."

Die Patienten haben offenbar ein viel größeres Informationsbedürfnis, als die Kassen es leisten können oder wollen. So wollten sich besonders viele Menschen zum Krankengeld informieren. Gezählt wurden 14.000 Beratungen. Dabei machten sie sich vor allem Sorgen, dass sie durch Lücken in der Krankschreibung kein Krankengeld bekommen würden.

Auch das Thema Ärztepfusch beschäftigt die Patienten. Viele befürchten, dass sie Opfer eines Behandlungsfehlers geworden sind. Hier berichten die Menschen vor allem, dass sie sich allein gelassen fühlen würden. "Wenn jemand mal mit mir geredet hätte, hätte ich nicht geklagt", so ein anonymer Ratsuchender. Auch medizinische Trendthemen interessieren die Patienten sehr. So fanden über 3.700 Beratungen zu Cannabis als Medikament statt. Bei diesem Thema "herrschte vielfach Unkenntnis und überzogene Erwartungen", so UPD-Geschäftsführer Krumwiede.