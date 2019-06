Patientenschützer warnen wegen der Pläne für höhere Löhne in der Pflegebranche vor starken finanziellen Belastungen für Pflegeheimbewohner. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, rechnet mit einem "Anstieg der Eigenanteile um bis zu 400 Euro monatlich".

Brysch nannte den Gesetzentwurf der Bundesregierung "unverantwortlich", weil offen bleibe, wer für die höheren Löhne der Pflegekräfte zahlen solle. Am Ende müssten die Pflegebedürftigen diese Mehrausgaben von rund fünf Milliarden Euro selbst stemmen, warnte der Patientenschützer.

Das würde "weitere hunderttausende Pflegebedürftige arm und dann abhängig von Sozialhilfe machen", warnte Brysch. In Pflegeheimen sei heute schon über ein Drittel der rund 820.000 Bewohner auf Sozialhilfe angewiesen.

Eugen Brysch von der Stiftung Patientenschutz schlägt Alarm. Bildrechte: IMAGO

Die Bundesregierung will am Mittwoch eine bessere Bezahlung von Kräften in der Altenpflege auf den Weg bringen. Der Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil sieht abgestufte Lohnuntergrenzen vor, etwa für Hilfskräfte und für ausgebildete Fachkräfte. Ziel ist aus Sicht des SPD-Ministers ein allgemeinverbindlicher Tarifabschluss für die gesamte Branche. Finanziert werden soll das vor allem aus der Pflegeversicherung.