Die Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zur Anwerbung ausländischer Pflegekräfte sind bei Patientenschützern und beim Koalitionspartner SPD auf Ablehnung gestoßen. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisierte den Vorstoß des CDU-Politikers als "Sprechblase ohne Substanz". Stiftungsvorstand Eugen Brysch sagte, der Minister streue der Bevölkerung Sand in die Augen, wenn er unterstelle, dass sich der Personalnotstand auf diese Weise lindern lasse.

"Deutschland zu unattraktiv"

Brysch: "Sprechblase ohne Substanz." Bildrechte: IMAGO Mit Blick auf die von Spahn geforderte schnellere Anerkennung der Abschlüsse von Pflegekräften und Ärzten aus dem Ausland sagte Brysch, diese werde den Pflegenotstand nicht beheben, weil nur wenige von ihnen ein Interesse am deutschen Arbeitsmarkt hätten. Dieser sei für ausländische Fachkräfte einfach zu unattraktiv. Schlechte Bezahlung, kaum Kompetenzen in medizinisch-pflegerischen Fragen und Arbeitsdruck führten dazu, dass gut ausgebildete ausländische Fachkräfte lieber in der Schweiz, Großbritannien oder Skandinavien arbeiteten.



Auch Arbeitgeber in Deutschland täten sich schwer mit der Beschäftigung ausländischer Pflegekräfte wegen des hohen Aufwandes und hoher Kosten, so der Patientenschützer. So seien in einigen Bereichen wie der Pflege von Demenzkranken gute Sprachkenntnisse erforderlich. Diese Anforderungen könnten nicht einfach heruntergeschraubt werden.

Die meisten scheitern an Sprachkenntnissen

Brysch wies in dem Zusammenhang darauf hin, dass ausländische Ärzte hierzulande zuallererst an mangelnden Sprachkenntnissen scheiterten und nicht an ihrer mangelnden Qualifikation. Die erst 2015 eingeführten verschärften Sprachtests müssten aber unbedingt bleiben, forderte der Patienschützer. Ohne Patienten-Gespräche seien Ärzte nicht in der Lage, eine richtige Diagnose zu stellen und diese dem Patienten auch zu vermitteln.

Kritik von SPD und Grünen

Lauterbach: "Einfach nur Koalitionsvertrag umsetzen." Bildrechte: IMAGO Auch der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach lehnte Spahns Anwerbe-Pläne ab. "Wir sollten nicht anderen Ländern Pflegekräfte wegkaufen, dort fehlen sie auch bereits", schrieb er bei Twitter und mahnte eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte an. "Einfach nur den Koalitionsvertrag umsetzen, nicht ständig Neues".



Die Sprecherin für Pflegepolitik der Grünen-Bundestagsfraktion, Kordula Schulz-Asche, rief Spahn auf, "schnellstmöglich ein umfassendes Programm für eine Pflege-Offensive" vorzulegen.

Gesetz für 8.000 zusätzliche Pflegekräfte

Gesundheitsminister Spahn hatte am Samstag in der "Rheinischen Post" angekündigt, zeitnah ein Gesetz für zusätzliche 8.000 Pflegekräfte ins Bundeskabinett einzubringen. Dabei sei es "die nächstliegende Option", diese aus den Nachbarländern nach Deutschland einzuladen, erklärte der CDU-Politiker unter Verweis auf die in der EU geltende Arbeitnehmerfreizügigkeit. In dem Zusammenhang sprach er sich auch für eine schnellere Anerkennung ausländischer Abschlüsse aus. Manche Fachkraft könne über Monate oder gar Jahre nicht loslegen, weil ihre Abschlüsse nicht anerkannt würden, begründete Spahn seine Forderung.

17.000 offene Stellen