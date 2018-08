In deutschen Krankenhäusern kommt es jährlich zu etwa 800.000 vermeidbaren medizinischen Komplikationen. Das geht aus dem "Weißbuch Patientensicherheit" hervor, das am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Die Komplikationen reichen demnach von Druckgeschwüren über Fehldiagnosen bis zu schweren Infektionen. Jährlich komme es geschätzt zu 20.000 vermeidbaren Todesfällen – etwa durch Krankenhauskeime.

Das Weißbuch entstand unter der Leitung des Kölner Professors Matthias Schrappe. Auftraggeber sind der Bundesverband der Ersatzkrankenkassen und das Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS). Die Patientenvertreter erklärten, dass viele Komplikationen vermieden werden könnten. Dass es dennoch dazu komme, liege etwa an fehlender Weiterbildung, unklaren Zuständigkeiten und einer mangelhaften Weitergabe von Informationen.



Die Experten betonten, es sei in den zurückliegenden Jahren schon viel erreicht worden. Auch verliefen die allermeisten Behandlungen ohne Komplikationen. Dennoch gebe es in allen Bereichen des Gesundheitswesens erheblichen Verbesserungsbedarf, vor allem im Bereich Hygiene.



Den Angaben zufolge stecken sich in Krankenhäusern jährlich bis zu 400.000 Patienten an. In rund 30.000 Fällen handle es sich um multiresistente Erreger. Ein Drittel davon sei auf Hygienemängel zurückzuführen.