"Wir konnten uns vor Schmetterlingen kaum retten", sagt Sybilla Keitel. Das war vor 20 Jahren, als sie mit ihrer Familie in die Uckermark gezogen ist. Die dortige Seenlandschaft gilt als Zufluchtsort für bedrohte Arten wie Fischotter, Rebhühner oder Falter. Doch das Naturschutzgebiet ist in akuter Gefahr.

Heute gibt es dort keine bunten Schmetterlinge mehr. Spazierengehen macht Kopfschmerzen und jetzt, im Frühjahr, spritzt der Landwirt die Felder in der Nähe des Hauses von Sybilla Keitel und ihrem Mann Gert Müller.

An sonnigen Tagen stehe sogar eine Giftwolke über dem Feld. Die Anwohner dokumentieren das seit Jahren - immer wieder. Der Imker stellt seinen Bienen inzwischen sogar Trinkwasser hin. Denn trinken sie aus den Pfützen vom Feld, würden sie sich vergiften. In den Lachen fand ein Labor Reste mehrerer Pestizide: Metolachlor, Simazin, Glyphosat – bis zu 120-fach über dem Grenzwert.

Der Lebensraum vieler geschützer Arten ist bedroht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dabei liegen diese Äcker bei Stabeshöhe in der Uckermark in einem EU-Schutzgebiet – ein sogenanntes Flora-Fauna Habitat (FFH). "Solche FFH-Gebiete sind im Schutzniveau gleichrangig mit klassischen Naturschutzgebieten", sagt Stefan Möckel, Umweltjurist am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ). "Jegliche Verschlechterung des Lebensraums für die dort geschützten Arten ist verboten."