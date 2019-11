Die Tierrechtsorganisation Peta will heute im Namen von Schweinen beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Beschwerde einreichen. Dabei sollen Ferkel selbst als Beschwerdeführer auftreten. Die Beschwerde richtet sich gegen die Fristverlängerung bei der betäubungslosen Kastration männlicher Ferkel. Ziel ist es laut Peta, einen Präzedenzfall zu schaffen, der Tieren zu juristischen Grundrechten verhelfe.

Peta-Rechtsanwalt Cristian Arleth sagte MDR AKTUELL, man wolle erreichen, dass Tiere in Deutschland als Träger subjektiver Rechte anerkannt würden. Diese Rechte sollten einklagbar sein und über menschliche Vertreter eingefordert werden können.

Arleth sagte mit Blick auf die Fristverlängerung, es zeige sich, dass das Tierschutzgesetz nicht eingehalten werde. Es stehe immer der Profit im Vordergrund und das Tierwohl bleibe so lange auf der Strecke, wie es nicht gerichtlich durchgesetzt werde. Man wolle mit der Klage Recht, das sein Dasein als Text in irgendwelchen Gesetzbüchern friste, jetzt auch in die Praxis umsetzen.