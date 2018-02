CDU-Generalsekretär Peter Tauber will sich von seinem Amt zurückziehen. Das hat ein CDU-Sprecher dem ARD-Hauptstadtstudio am Sonntag bestätigt. Zuvor hatten bereits die Nachrichtenagenturen dpa und AFP unter Berufung auf Parteikreise von dem geplanten Rückzug des 43-Jährigen berichtet.

Offizieller Rückzug am Montag

Tauber (links) und seine Kanzlerin nach der Bundestagswahl. Bildrechte: dpa Aus der CDU hieß es, Tauber wolle seinen Rückzug bereits an diesem Montag in den CDU-Spitzengremien erklären und damit ermöglichen, dass schon auf dem Parteitag am 26. Februar ein Nachfolger gewählt werden könne. Der CDU-Politiker war seit Dezember 2013 der Parteimanager der Christdemokraten. Eigentlich ist er bis Dezember dieses Jahres gewählt.



Es wird erwartet, dass CDU-Chefin Angela Merkel Taubers Nachfolger ebenfalls an diesem Montag benennt. Wen die geschäftsführende Kanzlerin vorschlagen wird, blieb zunächst offen. Auch die Frage, wann der neue Generalsekretär sein Amt antritt, ist bislang unklar.

Tauber bei Konservativen unbeliebt

Die Entscheidung Merkels zur raschen Wahl eines Nachfolgers von Tauber wurde in der CDU auch als Zeichen an ihre parteiinternen Kritiker gewertet, die nach der Wahlschlappe bei der Bundestagswahl im September einen Neuanfang forderten. Tauber ist in der CDU seit längerem umstritten. Kritiker werfen ihm unter anderem Fehler im Wahlkampf vor. Besonders konservative CDU-Politiker konnten sich zudem nie mit Taubers Einsatz für ein Einwanderungsgesetz und für die Ehe für alle anfreunden.

Gesundheitliche Probleme