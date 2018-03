Die Besetzung der Führungsposten im Bundesinnenministerium ausschließlich mit Männern sorgt weiter für Empörung. Auf der Internetseite www.change.org starteten Kritiker eine Petition, in der Innenminister Horst Seehofer aufgefordert wird, auch Frauen in seine Mannschaft zu holen. Ansonsten solle er zurücktreten.

Konkret setzten die Initiatoren der Petition, zu denen auch Männer gehören, Seehofer eine Frist bis zum 28. Juni, um Frauen in die Führungsriege aufzunehmen. Zur Begründung hieß es, Innenpolitik sowie die Bereiche Bau und Heimat seien keine reine Männersache.



Zudem schließe Seehofer systematisch Frauen mit Fachkompetenz und Ideen aus und damit 51 Prozent der Bevölkerung. Zudem sende er ein ein fatales Signal an alle Mädchen, Frauen und Menschen mit internationalen Wurzeln, dass sie nicht dazugehörten.



Die Petition hatten am Donnerstagmittag mehr als 22.000 Menschen unterschrieben.