Bundestag Petition zu Zwangsadoption in der DDR übergeben

Es sind unglaubliche Vorwürfe: In der DDR sollen Kinder von politisch auffällig gewordenen Eltern zur Zwangsadoption freigegeben worden sein. Manche Mütter zweifeln den angeblichen Tod ihres Säuglings an und vermuten, dass ihr Kind an eine andere Familie gegeben wurde. Die Interessengemeinschaft gestohlene Kinder hat heute ihre Petition an den Deutschen Bundestag übergeben.

von Christoph Scheld, Hauptstadtkorrespondent Berlin