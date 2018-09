Zudem forderte Westerfellhaus eine Bundespflegekammer. Der "Rheinischen Post" sagte er, Vertreter des Berufs müssten sich besser organisieren. "Ähnlich wie die Ärzteschaft sollten sich die Pflegeberufe in Kammern organisieren, in Landes- und in einer Bundeskammer", sagte er. Zwar gebe es in drei Bundesländern schon Pflegekammern, doch gleichzeitig falle es der Pflege immer noch schwer, "sich eine wahrnehmbare Stimme in der Öffentlichkeit zu verschaffen".