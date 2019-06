In der Pflege ist ein branchenweiter Tarifvertrag in Sicht. In der ARD-Sendung "Hart aber Fair" sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), die Bundesregierung wolle eine bessere Bezahlung von Fachkräften in der Altenpflege durchsetzen. Noch vor der Sommerpause solle ein Gesetz auf den Weg gebracht werden, das es ermögliche, einen Tarifvertrag allgemeinverbindlich für die Branche zu erklären.