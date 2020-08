Wer einen Angehörigen pflegt, kämpft sich nicht selten durch einen Berg der Bürokratie. Wem welches Geld zusteht, wissen selbst diejenigen häufig nicht, die bereits seit Jahren in dieser Situation stecken. Die Bürokratie und die fehlende Aufklärung könnten zwei Gründe sein, weshalb das Pflegeunterstützungsgeld so wenig genutzt werde, vermutet Christian Pälmke von der Interessensvertretung pflegender Angehöriger "wir pflegen".

Schlaganfälle oder Oberschenkelhalsbrüche kämen häufig von heute auf morgen, sagt Pälmke. "Und so eine Situation ist natürlich emotional wahnsinnig belastend. Da bin ich emotional tief drin und muss überhaupt erstmal das Ganze verarbeiten, mein Leben nochmal neu sortieren und ordnen", erklärt Pälmke. Entscheidend sei da die Frage, wie einfach es in so einer Situation sei, an das Pflegeunterstützungsgeld zu kommen.

Pälmke bedauert, dass im letzten Jahr so wenige Pflegende die Unterstützung in Anspruch genommen hätten. Verwundert über diese geringe Zahl sei er aber nicht: "Es gibt Schwierigkeiten im Antragsverfahren." Pälmke zufolge ist der bürokratische Aufwand sehr hoch. Man müsse einen Antrag bei der Pflegekasse stellen und eine ärztliche Bescheinigung beilegen. Dann noch mit dem Arbeitgeber Absprachen zu treffen, sei häufig einfach zu viel.

Der Antrag sei an sich nicht kompliziert auszufüllen, wenn man ihn gefunden habe und davon wisse. "Aber viele haben vielleicht eher die Idee: 'Dann lass ich mich jetzt von meinem Hausarzt krankschreiben' – und das funktioniert ja in einem Teil der Fälle zumindest auch ganz gut", sagt Strobel. Die AOK will in Zukunft in Beratungsgesprächen, per Post und auf der eigenen Website mehr auf die Möglichkeit dieser kurzfristigen Unterstützung hinweisen.