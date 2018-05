Spahn: Die Bereitschaft zu Mehrausgaben für die Pflege "wird jetzt konkret". Bildrechte: dpa

Gesundheitsminister Jens Spahn begrüßte, dass die Reformen griffen und mehr Menschen Leistungen bekämen. Zugleich kündigte er einen Kassensturz an. Ein Defizit von drei Milliarden Euro in der Pflegekasse entspräche einer Beitragsanhebung von mindestens 0,2 Prozentpunkten, die spätestens im nächsten Jahr benötigt würden.



Die durchaus vorhandene Bereitschaft in der Gesellschaft, mehr für die Pflege auszugeben, so Spahn, werde "dann eben auch konkret". Bessere Pflege müsse auch finanziert werden. Dazu zähle auch der Vorschlag des Pflegebeauftragten, Prämien für Fachkräfte zu zahlen.