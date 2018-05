Die Bundesregierung will offenbar durch ein Prämienmodell mehr Arbeitskräfte für die Pflege gewinnen. Das geht aus einem Positionspapier des Pflegebeauftragten der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hervor, von dem die "Rheinische Post" berichtet.

5.000 Euro für Rückkehrer, 3.000 für Einsteiger

Demnach sollen Pflegekräfte, die in ihren Beruf zurückkehren oder die Arbeitszeit aufstocken, bis zu 5.000 Euro Prämie erhalten. Pflegekräfte, die nach ihrer Ausbildung direkt in den Beruf einsteigen, sollen bis zu 3.000 Euro erhalten. In gleicher Höhe sollen Pflege-Einrichtungen gefördert werden, die zusätzliches Fachpersonal einstellen.

Steuerfreie Planung gewünscht

Die Forderungen im Positionspapier kosten nach Angaben des Pflegebeauftragten im ersten Jahr rund 570 Millionen Euro und rund 345 Millionen Euro in den Folgejahren. Die Prämie solle steuerfrei gezahlt werden. Der Pflegebeauftragte schlug zugleich vor, die Prämienzahlungen auf zwei bis drei Jahre zu begrenzen oder mit einem finanziellen Deckel zu versehen.

Auch Arbeitsbedingungen verbessern

Westerfellhaus sagte der Zeitung, er wolle die Vertrauenskrise in der Pflege beenden. "Die Pflegekräfte müssen spüren, dass wirklich etwas geschieht, um die dramatische Personalsituation in Pflegeeinrichtungen und Kliniken zu verbessern." Parallel müssten die Arbeitsbedingungen in der Pflege so verbessert werden, dass keine Prämien gezahlt werden müssten.