Demnach hat sich in Sachsen die durchschnittliche finanzielle Belastung eines Pflegebedürftigen in der stationären Pflege zwischen dem 1. Januar 2018 und Juli 2019 im Schnitt um monatlich 214 Euro auf 1.363 Euro erhöht. In Sachsen-Anhalt stiegen die Kosten durchschnittlich um 249 Euro auf 1.331 Euro und in Thüringen um 173 auf 1.405 Euro.



Zum Vergleich: In Gesamtdeutschland erhöhten sich die Kosten im selben Zeitraum um 119 Euro auf 1.891 Euro.