Schwickershausen ist ein Dorf idyllisch gelegen im Süden von Thüringen. Bis nach Bayern sind es nur wenige Autominuten. Im Seniorenlandhaus leben 70 Rentner, acht davon sind aus Bayern hergezogen. Früher waren es weitaus mehr, erzählt der Geschäftsführer des Pflegeheims Michael Weber: "Die Nachfrage ist nicht mehr so groß, wie sie vor allem in den Neunzigern war oder auch noch bis circa 2005. Bis dahin waren die Preisunterschiede schon noch erheblich höher zwischen Einrichtungen in Thüringen und dem angrenzenden Bayern."

Dennoch sind die Unterschiede zwischen den Bundesländern nach wie vor groß. Das zeigen aktuelle Zahlen des Verbandes der Privaten Krankenversicherung. Dafür wurden Daten von fast allen Pflegeheimen in Deutschland ausgewertet. Demzufolge zahlen Pflegebedürftige in Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Baden-Württemberg mit mehr als 2.000 Euro Eigenanteil am meisten. In Bayern müssen die Senioren knapp 1.800 Euro übernehmen, in Thüringen durchschnittlich rund 500 Euro weniger. In Sachsen und Sachsen-Anhalt sind es noch einmal mehr als 100 Euro weniger.