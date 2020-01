Ein Beispiel: Pflegebedingte Kosten in Thüringen liegen derzeit bei 424 Euro, die Versicherung würde also nur 24 Euro mehr zahlen. Die pflegebedingten Kosten in Baden-Württemberg hingegen sind mit über 1000 Euro mehr als doppelt so hoch. In diesem Fall würde die Versicherung also 600 Euro für den Eigenanteil übernehmen, für den Thüringer nur die 24 Euro. Die Versorgung- und Unterkunftskosten, die den Rest des Eigenanteils ausmachen, müssen weiterhin vom Heimbewohner selbst gezahlt werden.

Deshalb plädiert der Vorsitzende des Bundesgesundheitsausschusses Erwin Rüddel (CDU) im exklusiven Interview mit MDR "exakt" für ein bezuschusstes Modell. Demnach soll jeder Heimbewohner einen festen Zuschuss bekommen, egal in welchem Bundesland er gepflegt wird. Somit wäre für eine gerechte Finanzierung gesorgt, so lange die Lohnkosten in den einzelnen Bundesländern noch so stark variieren. Denn die größten Preissprünge für Pflegeheimkosten haben in den letzten zwei Jahren Heimbewohner in Sachsen-Anhalt mit 75,6 Prozent, Thüringen 65,9 Prozent und Sachsen 59 Prozent gespürt. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg sind die Pflegeheimkosten im gleichen Zeitraum um 15 Prozent gestiegen.