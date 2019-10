Eine von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in Auftrag gegebene Studie plädiert dagegen für die Idee einer Bürger-Vollversicherung. Demnach müssten gesetzlich Versicherte derzeit im Schnitt gut fünf Euro mehr pro Monat bezahlen als für das bestehende Teil-Modell. Als Vorteil einer Pflegebürgerversicherung sehen die Studienautoren den nach Einkommenshöhe gestaffelten Beitrag. Die Aufteilung in gesetzliche und private Pflegeversicherung habe dagegen ein deutliches "Gerechtigkeitsdefizit", betont der Bremer Gesundheitsökonom und Studienautor Heinz Rothgang. Da für eine private Pflegeversicherung bestimmte Kriterien erfüllt sein müssten, hätten deren Mitglieder im Vergleich zu gesetzlich Versicherten ein um zwei Drittel höheres beitragspflichtiges Einkommen, eine günstigere Altersverteilung und bessere Gesundheit.

Laut der Studie würde der SPV-Beitragssatz nach dem aktuellen Teilleistungsmodell für gesetzlich Versicherte von 3,05 Prozent auf rund 3,7 Prozent im Jahr 2040 steigen. Bei einer Vollversicherung läge der Satz dann bei rund vier Prozent. Demnach würde nur jeden zehnten SPV-Versicherten eine Umstellung auf die Bürgerversicherung pro Jahr mehr als 100 Euro zusätzlich kosten. Dabei handelt es sich um die einkommensstärksten Haushalte, von denen die untere Hälfte im Schnitt mit 140 Euro im Jahr zusätzlich belastet würde. Für die fünf Prozent der Versicherten mit Spitzeneinkommen sowie Einkünften aus Kapitalvermögen stiege der Beitrag um jährlich durchschnittlich 250 Euro an. Die Autoren betonen, auch Versicherte, die heute eine private Teilabsicherung haben, würden von den erweiterten Leistungen der Bürgerversicherung profitieren.

Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach wirbt für eine Bürgerversicherung in der Pflege. Das Kostenproblem bekomme man nur in den Griff, wenn auch Beamte und Privatversicherte in die gesetzliche Versicherung einzahlten.

Die Krankenkasse DAK-Gesundheit schlägt in ihrem Konzept eine Kombination aus Beitragseinnahmen und Steuerzuschüssen vor. Dadurch soll der permanent steigende Eigenanteil von Pflegebedürftigen für Heimplätze gedeckelt werden. Die DAK will den Eigenanteil zu den reinen Pflegekosten zunächst auf einen bundesdurchschnittlichen Sockelbeitrag von monatlich 450 Euro festlegen. Bis 2045 könnte dieser Eigenanteil entsprechend der Lohnentwicklung auf 589 Euro im Monat steigen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will im ersten Halbjahr 2020 einen umfassenden Vorschlag zur Finanzreform in der Pflegeversicherung machen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte der CDU-Politiker vorab, Eigenanteile im Pflegeheim seien "ein Riesenthema". Er verwies darauf, dass sich die von der Großen Koalition geplanten höheren Tariflöhne in der Altenpflege auf die Eigenanteile auswirkten. Jedoch dürfe die Belastung der Beitragszahler und der Familien Pflegebedürftiger nicht ausufern.