Rückkehrer aus Risikogebieten sollen nach bisherigen Planungen stattdessen künftig wieder in Quarantäne gehen. Frühestens fünf Tage nach der Einreise sollen sie einen Test machen können. Fällt das Ergebnis negativ aus, kann die Quarantäne beendet werden.



Im Moment gilt, dass Reisende, die in Risikogebieten waren, sich nach der Einreise testen lassen und bis zum Ergebnis in Quarantäne müssen, wenn sie keinen eigenen negativen Test vorweisen können, der maximal 48 Stunden alt ist. Seit Ende Juli können sich auch Urlaubsrückkehrer aus Nicht-Risikogebieten in Deutschland kostenlos auf Corona testen lassen. Details, ob die Tests künftig kostenlos bleiben, sind noch nicht bekannt.