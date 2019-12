Pisa-Studie Deutsche Schüler schneiden schlechter ab

An deutschen Schulen fehlen Lehrer - vor allem in Problemvierteln. Bildrechte: IMAGO/photothek

Laut dem Pisa-Test gibt es in Deutschland auch strukturelle Nachteile gegenüber anderen Wirtschaftsnationen. So berichteten Schulleiter über größere Personal- und Ausstattungsmängel als im OECD-Durchschnitt.



Besonders Schulen in sogenannten Problemvierteln sind davon betroffen - dort gibt es eine schlechtere Ausstattung und weniger Personal als in wohlhabenden Gegenden. So seien 70 Prozent der Schüler an benachteiligten Schulen von Unterrichtsausfall durch Lehrermangel betroffen - in den wohlhabenden Gegenden seien dies nur 34 Prozent. Im OECD-Durchschnitt gibt es 34 Prozent Lehrermangel bei benachteiligten Schulen und 18 Prozent in wohlhabenden Gegenden.