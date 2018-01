PISA-Sonderauswertung Chancen für bildungsferne Kinder an Schulen steigen

Dass Deutschland bei der Bildungsgerechtigkeit zu den Schlusslichtern gehört, ist nichts Neues. Die PISA-Studie 2015 hat gezeigt: In kaum einem anderen OECD-Land ist der Bildungsweg eines Schülers mit schlechteren Startbedingungen bereits so vorbestimmt.

Kommt er aus einem sozial schwachen Umfeld, ist die Wahrscheinlichkeit, einen höheren Bildungsweg einzuschlagen, deutlich niedriger. Doch die Chancen für bildungsferne Kinder bessern sich.

Sebastian Gallander, Geschäftsführer der Vodafone-Stiftung, vergleicht den Bildungsweg deutscher Schüler mit einer Gipfelbesteigung. "Manche Kinder fangen viel weiter unten an als ihre Mitschüler." Doch auch Kinder, die weiter unten beginnen, könnten den Gipfel unter bestimmten Voraussetzungen erreichen, erklärt Gallander.

Schüler aus bildungsfernem Umfeld im Fokus

Wie die Kinder diesen Gipfel erreichen können, damit beschäftigt sich eine neue Studie. Um die Daten zur Bildungsgerechtigkeit genauer zu analysieren, hat die Vodafone-Stiftung Deutschland eine PISA-Sonderauswertung bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wurden am Montag in Berlin vorgestellt.

In der Studie stehen die Leistungen der 15-jährigen Schüler aus einem bildungsfernen Umfeld im Fokus. Es werden also nur die Daten der Schüler in die Sonderauswertung mit einbezogen, die in ihrem Land sozioökonomisch zum unteren Viertel gehören. Neben dem Einkommen und dem Bildungsstand der Eltern spielt hier zum Beispiel die Anzahl der Bücher im Haushalt eine Rolle.

"Resilienz" als Erfolgsfaktor

Wenn ein Schüler trotz eines eher bildungsfernen Elternhauses gute schulische Leistungen erbringt, gilt er als "resilient". "Die Resilienz könnte man mit dem Wort 'Nachhaltigkeit' vergleichen", erläutert OECD-Bildungsexperte Andreas Schleicher. "Das hat viel mit Balance und psychischer Widerstandsfähigkeit zu tun. Es wird angestrebt, dass ein Kind den Teufelskreis durchbrechen und trotz schlechter Startvoraussetzungen in der Schule mithalten kann."

Die PISA-Sonderauswertung zeigt: Zwischen 2006 und 2015 ist der Anteil resilienter Schüler von 25% auf 32,3% gestiegen. Immer mehr Schüler mit schwierigen Startvoraussetzungen sind also in der Schule erfolgreich. Diese positive Entwicklung geht in Deutschland so schnell wie in kaum einem anderen OECD-Land.

Was ist die OECD? Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist eine internationale Organisation. Die OECD will "eine Politik befördern, die das Leben der Menschen weltweit in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht verbessert". Sie hat 35 Mitgliedsstaaten, von denen die meisten ein hohes Pro-Kopf-Einkommen haben. Die Organisation wurde 1960 gegründet und ging aus der Vorgängerorganisation "Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit" hervor. Der Hauptsitz der OECD ist in Paris.



Alle drei Jahre führt die OECD die PISA-Studie durch (Programme for International Student Assessment). PISA ist die weltweit größte Schulleistungsstudie unter 15-Jährigen Schülern. Erfasst werden Kompetenzen wie Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften.



Die PISA-Sonderauswertung befasst sich in diesem Fall mit dem Schulerfolg sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Hierfür wurden die PISA-Ergebnisse unter diesem Aspekt noch einmal genauer beleuchtet. Die Studie hat die OECD mit der Förderung der Vodafone Stiftung Deutschland erstellt. Quelle: OECD

Der Bildungserfolg benachteiligter Schüler wird laut der Studie durch verschiedene Aspekte begünstigt. Die soziale Mischung spielt hier eine wichtige Rolle. "Benachteiligte Schüler profitieren vom gemeinsamen Unterricht mit bessergestellten Schülern", erläutert Andreas Schleicher. Doch auch ein positives Schulklima ist wichtig: Eine motivierte Schulleitung und ein stabiles Lehrerkollegium können zu einem Vertrauensverhältnis zwischen Schülern und Lehrern beitragen. Auch Ganztagsangebote begünstigen die Bildungschancen benachteiligter Schüler.

Technische Ausstattung ist nur zweitrangig

Wie gut eine Klasse technisch ausgestattet ist, spielt dagegen keine so große Rolle für die Bildungsgerechtigkeit. Wenn eine Klasse viele Tablets zur Verfügung habe, heiße das nicht automatisch, dass hier benachteiligte Schüler mehr Chancen hätten. "Es kommt auf die Nutzung an. Wenn die Tablets das Gemeinschaftsgefühl stärken, dann wirken sie sich positiv aus", erklärt Andreas Schleicher.

Handlungsempfehlungen für Politik