Der ehemalige Generalsekretär der CDU, Ruprecht Polenz, hat Kritik an der Meinungsfreiheit in Deutschland zurückgewiesen. Polenz sagte MDR AKTUELL, in kaum einem Land sei das diskutierte Meinungsspektrum breiter als in Deutschland.

Die in der Umfrage erzeugte Aussage halte er für "ziemlich problematisch". Polenz vermutet, dass sie auch Ausdruck der Erwartung sei, für die eigene Meinung eher Zuspruch zu erfahren als Widerspruch. Es gebe aber auch einen gesellschaftlichen Konsens, der sich in Diskussionen bilde: Und wer mit seinen Ansichten weit herausfalle, müsse eben Gegenwind aushalten.



In einer repräsentativen Umfrage von Infratest dimap für MDR AKTUELL hatten 46 Prozent der befragten Deutschen die Möglichkeiten der freien Meinungsäußerung kritisch beurteilt. Sie fanden, seit dem Ende der DDR habe sich kaum etwas verändert oder sogar verschlechtert. Polenz sagte nun, in den sozialen Medien sei der Ton rauer und dies einer guten Diskussion sicher nicht zuträglich. Es gebe aber keinen Fall, in dem wegen einer strafrechtlich unproblematischen Meinungsäußerung jemand seinen Arbeitsplatz verloren hätte. Um die Meinungsfreiheit stehe es heute besser.