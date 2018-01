Die Bundesregierung hat die Abgasversuche der Autolobby scharf verurteilt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, die Tests an Affen oder sogar Menschen seien ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen.



Bundesverkehrsminister Christian Schmidt ließ über seinen Sprecher erklären, er habe kein Verständnis für Tests, die nicht der Wissenschaft dienten, sondern PR-Zwecken. Die Untersuchungskommission im Verkehrsministerium werde zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Sie solle klären, ob es weitere Fälle gegeben habe.

Hendricks zeigt sich erschüttert

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks sagte, was bis jetzt bekannt sei, sei abscheulich. Sie sei erschüttert, dass dich offenbar Wissenschaftler für solche "widerwärtigen Experimente" zur Verfügung gestellt hätten. Die SPD-Politikerin forderte, die Hintergründe schnell auf den Tisch zu legen. Neben der Auto-Industrie müsse auch die Wissenschaft Verantwortung übernehmen.

Weil: Versuche sind widerlich

Niedersachsens Ministerpräsident und VW-Aufsichtsrat Weil fordert Aufklärung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch aus dem VW-Aufsichtsrat kommen kritische Töne. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sagte, Abgasversuche an Affen seien absurd und widerlich. Das gleiche gelte für mögliche Versuche an Menschen.



Der niedersächsische Wirtschaftsminister und VW-Aufsichtsrat Bernd Althusmann von der CDU betonte, es seien ethische Grenzen überschritten worden. Das sei weder entschuldbar noch nachvollziehbar. Solche Abgasversuche seien dumm und töricht. Jetzt dürfe es kein Vertuschen und Verharmlosen geben.

Aufsichtsratschef kündigt Aufklärung an

Volkswagen-Aufsichtsratsvorsitzender Hans Dieter Pötsch kündigte an, die Abgasversuche an Affen umfassend aufzuklären. Pötsch sagte, die Tests seien in keinster Weise nachvollziehbar. Er werde alles dafür tun, den Vorgang zu untersuchen. Das VW-Kontrollgremium werde sich zeitnah mit dem Thema beschäftigen. Wer immer dafür die Verantwortung trage, müsse zur Rechenschaft gezogen werden.

VW entschuldigt sich für Versuche an Affen