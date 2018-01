Von Einsamkeit betroffen sind vor allem ältere Frauen, die ihren Lebenspartner verloren haben und entfernt von ihrer Familie leben. Bildrechte: dpa

Deutsche Politiker wollen stärker gegen das Alleinsein vorgehen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte in der "Bild"-Zeitung: "Die Einsamkeit in der Lebensphase über 60 erhöht die Sterblichkeit so sehr wie starkes Rauchen". Einsame Menschen würden außerdem "viel häufiger an Demenz" erkranken. Lauterbach forderte einen Verantwortlichen, der den Kampf gegen Einsamkeit koordiniere und der bevorzugt im Gesundheitsministerium angesiedelt sein solle.



Auch der CDU-Politiker Marcus Weinberg forderte "eine Enttabuisierung" des Themas Einsamkeit. "Wir müssen uns des Themas Einsamkeit annehmen, Forschung hierzu fördern, Programme auflegen, neue Konzepte entwickeln", so der familienpolitische Sprecher der Union.

Kampf gegen Einsamkeit "nicht Facebook überlassen"

Auch Diakonie-Präsident Ulrich Lilie forderte mehr politisches und gesellschaftliches Engagement gegen Einsamkeit: "Wir brauchen ein Bündnis aus Politik und gesellschaftlichen Gruppen, wie Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, Sportvereinen und kulturellen Einrichtungen", sagte Lilie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Einsamkeit sei ein Querschnittsproblem in der Gesellschaft. Sowohl in Städten als auch auf dem Land wachse die Zahl von Menschen, die sich einsam fühlten. Menschen, die sich allein fühlten, wieder in die Gesellschaft zu holen sei eine Aufgabe, die man nicht kommerziellen Anbietern wie Facebook oder Partnerschaftsbörsen überlassen dürfe, sagte der Diakonie-Präsident.

Großbritannien setzt Maßstäbe mit "Ministerin für Einsamkeit"