Die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Insgesamt registrierten die Sicherheitsbehörden mehr als 41.000 Fälle dieser Art, was einem Anstieg von über 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer am Mittwoch bei der Vorstellung der Statistik sagte. Nur 2016, dem Jahr nach der großen Fluchtbewegung nach Deutschland, habe die Zahl der politisch motivierten Straftaten noch höher gelegen.