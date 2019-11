Thüringen: Erst ab der 8. Klasse politische Bildung im Stundenplan

Michael Kummer von der Lehrergewerkschaft GEW in Thüringen bestätigt das schlechte Abschneiden des Freistaates: „Die Demokratieerziehung an den Thüringer Schulen ist mangelhaft, zumindest was den kontinuierlichen und systematischen Unterricht betrifft.“ Ein Hauptkritikpunkt an der politischen Bildung in Thüringen ist, dass Sozialkunde in Gemeinschafts- und Gesamtschulen erst ab der 8. Klasse unterrichtet wird und dann auch nur drei Jahre lang. An Gymnasien beginnt der Sozialkundeunterricht sogar erst ab Stufe neun. Michael May bildet an der Universität Jena zukünftige Lehrer in Politikwissenschaften aus. Er fordert Unterricht in politischer Bildung ab der 5. Klasse – und zwar in allen Schulformen. Statt einer Wochenstunde schlägt er zwei Stunden sowie eine gut ausgebaute Oberstufe mit Leistungskursen vor.

Eigenes Engagement der Schulen als Lösung?

Manche Schulen gehen daher in Sachen politischer Bildung ihren eigenen Weg - etwa die Gemeinschaftsschule am Roten Berg in Erfurt. Dort gibt es über das ganze Jahr verteilt und in allen Klassenstufen Projekttage. Kürzlich haben sich die 5. und 6. Klassen an solchen Projekttagen mit der Friedlichen Revolution beschäftigt. Direktor Falko Stolp findet viele andere Schulen zu unpolitisch. Für ihn steht fest: "Mit Demokratiebildung kann man nicht früh genug beginnen." Wichtig ist dem Schulleiter zudem, dass politische Bildung auch außerhalb des Sozialkunde-Unterrichts stattfindet. "Man muss schauen, wie man die Schüler locken kann: Das heißt an andere Lernorte gehen, mit Zeitzeugen reden. Man muss mit außerschulischen Partnern arbeiten oder Ausstellungen an die Schule holen."

Helmut Holter, Bildungsminister in Thüringen Bildrechte: dpa Auch laut Thüringens Bildungsminister Helmut Holter von den Linken soll Demokratiebildung auf vielfältige Weise gestärkt werden und neben Sozialkunde auch in anderen Fächern auftauchen. Dass der schwache Sozialkunde-Unterricht so aufgefangen werden könne, sei jedoch keinesfalls garantiert und auch nicht nachprüfbar, sagt Politikwissenschaftler Michael May von der Universität Jena.

Die Erfahrungen mit Querschnittsthemen zeigen, dass diese nur dann erfolgreich das Schulprofil prägen, wenn sich zufällig engagierte Lehrkräfte finden. Michael May Politikwissenschaftler Uni Jena

Dies werde in Thüringen beispielsweise an den Evaluationen des Kursplans Medienkunde deutlich, sagt May. Eine Stärkung des Fachs Sozialkunde im Lehrplan hält er für die einzige sinnvolle Lösung.

Sachsen will es ab diesem Schuljahr besser machen

In Sachsen gab eine Studie im Auftrag der sächsischen Landesregierung den Anstoß, politische Bildung aufzuwerten. Im Sachsen-Monitor wurde schon 2016 deutlich, dass im Freitstaat das Vertrauen in die Demokratie und deren Institutionen auffallend gering ist. Eine Mehrheit war zum Beispiel der Meinung, dass Deutschland eine starke Partei brauche, "die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert". Der jüngste Sachsen-Monitor 2018 zeigt zudem: Je jünger die Befragten, desto größer ihre Zustimmung zu radikalen Positionen.

Demokratie soll an Schulen nicht nur gelernt, sondern auch gelebt werden, findet Sachsens Bildungsminister Christian Piwarz. Bildrechte: dpa Bildungsminister Christian Piwarz von der CDU kündigte nach den Ergebnissen des Sachsen-Monitors Lehrplanänderungen an den allgemeinbildenden Schulen zugunsten politischer Bildung an. Seit dem aktuellen Schuljahr gehört politische Bildung bereits in der Grundschule zu den Themen in Gemeinschaftskunde. Die Oberschüler haben nun bereits ab der 7. Klasse eine Stunde Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung anstatt erst ab der 9. Klasse. Zudem soll politische Bildung nun fächerübergreifend eine wichtige Rolle spielen. Demokratie müsse aber nicht nur gelernt, sondern auch gelebt werden, heißt es aus dem Ministerium. Das fange bei einem aktiven Schulleben mit Schülersprechern, Schülerzeitungen etc. an und gehe bis hin zu Rollenspielen und Wettbewerben wie "Jugend debattiert" im Sächsischen Landtag.

Sachsen-Anhalt: Fächerübergreifende Vermittlung politischer Bildung