Nur wenige Unterrichtsstunden in Thüringen

Grundsätzlich steht in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen politische Bildung bereits auf dem Lehrplan – die Fächer, in denen der Stoff vermittelt wird, heißen allerdings unterschiedlich. Auch bei der reinen Stundenanzahl gibt es Unterschiede.

In einer Anfang 2018 erschienenen Studie verglichen Forscher der Universität Bielefeld die Stundenanzahl für Fächer, in denen politische Bildung in der Sekundarstufe I unterrichtet wird. Das Ergebnis: Politische Bildung spielt in Thüringen im bundesweiten Vergleich nur eine vergleichsweise kleine Rolle in den Unterrichtsplänen. Noch weniger Zeit wird dafür nur in bayrischen Schulen eingeplant.

Sachsen und Sachsen-Anhalt befinden sich der Studie zufolge im Mittelfeld. Am meisten Zeit für politische Bildung ist in den Unterrichtsplänen in Hessen und Schleswig-Holstein verankert.

In Sachsen befassen sich die Schüler derzeit ab der neunten Klasse mit politischer Bildung. Auf den Gymnasien sind für das Fach Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft in der neunten und zehnten Klasse jeweils zwei Wochenstunden vorgesehen. Themen sind etwa "Politische Partizipation" oder "Demokratie und Toleranz". In den Jahrgangstufen elf und zwölf können die Schüler Gemeinschaftskunde als Grundkurs wählen.

An den Oberschulen sieht es ähnlich aus: Ab der neunten Klasse stehen dort jeweils zwei Unterrichtsstunden Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung auf dem Wochenplan. Das Gleiche gilt theoretisch für die die zehnte Jahrgangsstufe, allerdings ist Gemeinschaftskunde hier nur ein Wahlpflichtfach und damit nicht verpflichtend.

Doch ab dem Schuljahr 2019/2020 wird sich hier einiges ändern: Im Zuge der Lehrplanumstellung an Sachsens Schulen wird Gemeinschaftskunde stärker gewichtet. Künftig haben die Schüler an den Gymnasien und den Oberschulen bereits in der siebten und achten Klasse jeweils eine Stunde pro Woche Gemeinschaftskunde.

Die Pläne des Kultusministeriums sind allerdings umstritten. Die Landessprecherin für das Fach Gemeinschaftskunde, Arita Löser, sprach bei MDR AKTUELL wegen der Abwahlmöglichkeit in der zehnten Klasse von einer Mogelpackung. Die Pläne seien konträr zu dem, was Lehrer, die Politik und die Öffentlichkeit forderten.