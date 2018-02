Politische Bildung bekommt auf der Stundentafel Thüringer Schulen kaum Platz – so lautet das Fazit einer Studie der Universität Bielefeld. In den 5. bis 8. Klassen an den Gymnasien finde insgesamt gerademal ein Prozent der Schulstunden im Fach Sozialkunde statt. Die Studie spricht von einer "Vernachlässigungskultur" politischer Bildung in Thüringen.

Politische Bildung auch in anderen Schulfächern

Bildungsminister Helmut Holter will dieses desaströse Fazit so nicht stehen lassen. Wenn er die reine Statistik zum Politikunterricht nehme, habe die Universität Bielefeld Recht. Allerdings habe sie nicht Recht, wenn es um politische Bildung gehe.

Es findet außerhalb von Politikunterricht auch politische Bildung statt – das kann in Geschichte sein oder in Geographie. Helmut Holter Bildungsminister in Thüringen

Er behaupte dennoch nicht, alles sei gut. Holter will mehr in politische Bildung investieren.

Mehr DDR-Geschichte soll vermittelt werden

Als Präsident der Kultusministerkonferenz habe sich Holter Demokratiebildung zum Schwerpunkt genommen – und dass auch mehr Demokratieerziehung und -bildung im Unterricht fächerübergreifend stattfinde. Wie ein roter Faden solle sich das durch den Unterricht durchziehen.



Konkret solle beispielsweise mehr DDR-Geschichte im Unterricht vermittelt werden. Politische Bildung als Unterrichtsfach sei vor allem für Schüler wichtig, die nicht aufs Gymnasium gehen, meint Thüringens Minister für Kultur, Benjamin Immanuel Hoff. Viele der Kinder und Jugendlichen, die an diesen Schulen seien, kämen in diesem Politikunterricht – und nicht Zuhause – mit Politik, Politikvermittlung und -betrachtung in Berührung. Deshalb sei es wichtig, genau dort hinzugehen.

Politikdidaktiker sollen Lehrer unterstützen

Hoff will allerdings nicht die Lehrinnen und Lehrer mit noch einer Aufgabe belasten, sondern lieber Projektarbeiten fördern, die Profis aus der Politikdidaktik einbinden. Wenn er wisse, dass Projektarbeiten alle Sinne ansprechen – von Selber-was-machen über Hören, Lesen – dann sei das ein sehr guter Ansatz. Thüringen gebe in diesem Jahr 100.000 Euro mehr für die Landeszentrale für politische Bildung aus, die ein Partner sei.



Die beiden Thüringer Minister der Linken wollen auch deshalb nur wenig an der Stundentafel schrauben, weil Thüringen erfolgreich andere Prioritäten gesetzt habe: In naturwissenschaftlichen Fächern seien Thüringer Schüler spitze.

Relevanz politischer Bildung ist parteiübergreifender Konsens

Gar keine Lust auf Lehrplanveränderung hat AfD-Fraktionschef Björn Höcke. Als ehemaliger Lehrer sagt er, es werde in der Schule genug über Demokratie geredet. Wichtiger sei aber, dass Demokratie auch in der Schule schon gelebt werden könne: Dass es Schülervertretungen und Klassensprecherwahlen gebe, dass Demokratie wirklich erfahrbar werde für den Schüler. Das sei in Höckes Augen zielführender als Theorieunterricht.