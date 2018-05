Die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung feiert am Donnerstag ihr 60-jähriges Bestehen. Mit Karl-Heinz Paqué bekommt sie nun einen neuen Stiftungsvorsitzenden. Er ist Professor für Volkswirtschaft in Magdeburg, war als FDP-Politiker Finanzminister in Sachsen-Anhalt – und auch im neuen Amt geht es ihm um liberale Werte: "Die Friedrich-Naumann-Stiftung steht für die Werte Rechtsstaat, Marktwirtschaft, Freiheit."

Karl-Heinz Paqué, Vorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung Bildrechte: Karl-Heinz Paqué So hat jede der Stiftungen ihr eigenes Profil, das sich an den Parteien orientiert. Als Organisationen sind sie unabhängig. "Es gibt ein ganz klares Distanzgebot, das heißt, dass die Stiftung keinerlei Werbung für eine Partei machen darf", betont der neue Vorsitzende der Naumann-Stiftung. Aber wie im Fall von Karl-Heinz Paqué lenken auch Politiker die Stiftungsarbeit in den Vorständen, so bei der Konrad-Adenauer-Stiftung unter anderem Kanzlerin Angela Merkel.

Stiftungen sollen Demokratie fördern

Stiftungen wurden vor allen Dingen mit dem Auftrag der Demokratieförderung gegründet, beschreibt Paul Nolte, Professor für Zeitgeschichte an der FU Berlin, deren Kernaufgabe.

Letztlich ist das ein Produkt der Geschichte des Nationalsozialismus, der Diktaturerfahrung, des Scheiterns der Weimarer Republik, der Erfahrung das Demokratie und demokratische Gesinnung nicht in der Bevölkerung angekommen war, aber auch von den Parteien nicht kräftig genug vertreten wurde. Paul Nolte, FU Berlin

Daran arbeiten die Stiftungen seit den 50er-Jahren, mit Veranstaltungen zur politischen Bildung, Tagungen oder Stipendien. Studien – wie von der grünen Heinrich-Böll-Stiftung zum Grundeinkommen oder der liberalen Friedrich-Naumann-Stiftung zur Belastung des Mittelstands – beeinflussen die Debatte, unter Umständen auch die politische. Ob das nun direkt auf Gesetze einwirkt? Das lässt sich nicht eindeutig sagen, betont Paul Nolte.

Parteistiftungen sind auch im Ausland aktiv

Etwas klarer sei das bei den außenpolitischen Aktivitäten. Der Historiker führt als Beispiel an, wie in den 70er-Jahren in Portugal und Spanien die faschistischen Diktaturen gestürzt wurden: "Beim Übergang in die Demokratie, schon in der letzten Phase der Diktatur, sozusagen subversiv, haben die Stiftungen das unterstützt."

Die Bundesregierung habe nicht so offen intervenieren können. Aber die Stiftungen hätten das versteckt durch ihre Kontakte getan und auch später unterstützt. "In Russland ist das ähnlich, da sind die Stiftungen in der Rolle, die unmittelbarer mit Opposition und Dissidentenkreisen in Verbindung treten können."

Mehr Auslandsbüros von Stiftungen als deutsche Botschaften

Insgesamt haben die Stiftungen 300 Auslandsbüros – das sind doppelt so viele wie deutsche Botschaften. Die Arbeit für mehr Demokratie schätzt auch Martin Morlok als verdienstvoll ein. Er ist Professor für öffentliches Recht an der Uni Düsseldorf.

Er kann aber auch das Unbehagen verstehen, dass in manchen anderen Ländern herrscht: "Da kommen Deutsche hin und mischen in der Politik mit, trainieren Politiker und sagen, wie es geht. Jetzt stellen Sie sich mal vor, eine russische Stiftung wäre bei uns so aktiv. Da würden wir auch die Stirn runzeln."

Staatliche Förderung von Stiftungen seit 2000 verdoppelt

Kritik gibt es außerdem an der Finanzierung. Im vergangenen Jahr haben die sechs großen Stiftungen rund 580 Millionen Euro vom Staat bekommen – die Summe hat sich seit 2000 fast verdoppelt.

Demokratieförderung koste natürlich Geld, betont Martin Morlok. Aber es fehle der rechtliche Rahmen. Es gebe kein Gesetz, welches die Tätigkeit dieser Stiftungen regeln würde. "Wer bekommt wie viel Geld, was muss dafür auf die Beine gestellt werden, müssen die im Bundestag sein, müssen sie zwei Mal im Bundestag gewesen sein? All das ist ungeklärt, das ist ein unerträglicher Zustand."

Auch der neue Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung, Karl-Heinz Paqué, plädiert für ein Stiftungsgesetz. Nicht zuletzt, weil auch die AfD sich in diesem Feld engagieren wolle. Und da knüpft für Paqué eine neue Herausforderung für die Stiftungen an.

Wir sehen in allerjüngster Zeit, dass politische Bildung in Zeiten des aufkommenden Populismus und autokratischer Tendenzen wieder eine besondere Bedeutung hat. Karl-Heinz Paqué, Friedrich-Naumann-Stiftung