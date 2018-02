"Dienen und nicht rummosern" - Merkel wirbt für GroKo

CDU-Chefin Angela Merkel hat beim Politischen Aschermittwoch ihrer Partei auf verbale Angriffe auf die Konkurrenz verzichtet und stattdessen für die Kompromissfähigkeit aller Parteien geworben. Zwar seien deutliche Worte mehr angebracht als in anderen Jahren, es gehe aber nicht darum, permanent zu fragen was der andere falsch macht, sagte die geschäftsführende Kanzlerin in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern: "Sondern es geht für jeden und in jeder Partei darum zu fragen, was kann ich für dieses Land tun, denn das ist die Aufgabe von Politik: zu dienen und nicht rumzumosern." Was die angestrebte neue GroKo von Union und SPD angeht sagte Merkel: "Ich bin überzeugt: Wir schaffen das." Bildrechte: dpa