Angesichts wiederholter Messerattacken fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft, gezielte Stiche gegen andere Menschen grundsätzlich als versuchtes Tötungsdelikt einzustufen und nicht nur als gefährliche Körperverletzung.



Damit könne sofortige Untersuchungshaft angeordnet werden und im Falle, dass die Tat von einem Flüchtling ausging, auch eine konsequente Abschiebung erfolgen", teilte die DPolG mit. Hier müsse die neue Justizministerin Katarina Barley tätig werden.

Messerstiche werden als Körperverletzung gewertet

In Kandel wurde Ende vergangenen Jahres eine Schülerin erstochen. Bildrechte: dpa Aus Sicht der DPolG sollten Attacken mit Messern und ähnlichen Gegenständen ein Verbrechens-Tatbestand mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe sein. Aktuell würden Messerstiche immer noch als gefährliche Körperverletzung gewertet. Dafür gebe es zwar eine Höchststrafe, aber eben keine Mindeststrafe.



Erst wenn jemand getötet wurde, werde die Tat als Totschlag oder Mord bewertet. Und das sei falsch, denn es sei purer Zufall, ob nach einem Messerstich jemand tot ist oder nicht.

Gewerkschaften fordern bundesweite Erfassung

Die DPolG macht sich zudem - ebenso wie die konkurrierende Gewerkschaft der Polizei GdP - dafür stark, mit Messern begangene Straftaten bundesweit zu erfassen, um einen besseren Überblick zu erhalten. "Ein aussagekräftiges Lagebild wäre angesichts der jüngsten schockierenden Taten dringend notwendig", betont GdP-Chef Oliver Malchow. Er spricht von "offenbar" zunehmenden Messerattacken in Deutschland, einen Beleg dafür gibt es mangels bundesweiter Statistik bislang aber nicht.



Für die Bundeshauptstadt Berlin liegen bereits Zahlen vor: Im vergangenen Jahr wurden hier nach Senatsangaben 2.737 Fälle mit Messern als Tatmittel erfasst. Die DPolG spricht daher von "im Durchschnitt sieben Messerattacken an einem Tag".

"Auffallend" viele Messerstecher sind Migranten

In den vergangenen Monaten kam es in Deutschland mehrfach zu tödlichen Messerattacken unter Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. "Messer sind leicht verfügbar, schnell zu besorgen und leicht zu transportieren und werden insbesondere von jungen Männern gebraucht", erläuterte ein Sprecher der DPolG. "Es genügt die kleinste Auseinandersetzung, da wird das Messer schon gezückt."



Er sprach zudem davon, dass die Zahl junger männlicher Migranten unter den Messerangreifern "auffallend" sei. So brächten junge Araber aus ihrer Heimat die Vorstellung mit, dass es weder ungewöhnlich noch schlimm sei, ein Messer bei sich zu haben. "Der eine Jugendliche guckt es sich beim anderen ab, und dann sind sie hinterher alle bewaffnet.

Fakten zu Messerangriffen in Deutschland

Im Zusammenhang mit den Schlagzeilen zu den jüngsten Messerstechereien wird häufig eine generelle Zunahme an Messerattacken in Deutschland angenommen. Die AfD etwa twitterte Anfang März über eine "grassierende Messer-Epidemie".



Tatsächlich gibt es keine bundesweiten Zahlen zu Messerattacken und damit auch keine verlässlichen Aussagen über deren Häufigkeit. In einzelnen Städten oder Bundesländern, die Daten zu Messerstechereien erheben, zeigt sich ein Anstieg. Etwa in Leipzig, wo nach polizeilichem Auskunftssystem 2011 rund 30 Messerattacken gezählt wurden und im vergangenen Jahr 138. Auf ARD-Anfrage teilte die sächsische Polizei aber mit, dass wegen Verjährungs- und Löschungsfristen Fälle aus dem Jahr 2011 nicht mehr zu recherchieren seien. Daher könne die genaue Zahl nicht nachvollzogen werden. Bei den Tatorten sei aber ein Schwerpunkt zu erkennen, so der Sprecher auf ARD-Nachfrage, und zwar Unterkünfte von Asylbewerbern.



In anderen Bundesländern, wie Schleswig-Holstein, sank die Zahl der Messerangriffe der Polizeistatistik zufolge 2016 im Vergleich zum Vorjahr. In Berlin etwa blieb die Zahl über Jahre stabil.