In Berlin kommen am Dienstag Polizisten, Politiker und Wirtschaftsvertreter aus ganz Europa zu einem Kongress zusammen. Dabei dürfte es auch um zunehmende Gewalt gegen Beamte gehen. An aktuellen Anlässen mangelt es nicht: Erst am Freitag hatte es aus den Reihen einer Demonstration in Berlin Angriffe auf Polizisten gegeben. Und auch die Vorfälle in Leipzig sind immer noch präsent.