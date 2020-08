Kinderpornografie Kommt die Polizei in Mitteldeutschland gegen die Täter an?

Generell sei man in Sachsen aber ganz zufrieden mit dem Austausch zwischen den verschiedenen Landeskriminalämtern und dem BKA. Größeren Optimierungsbedarf gibt es dagegen bei der Datenverarbeitung. Aus dem Innenministerium in Thüringen heißt es entsprechend, dass die Ermittlungsverfahren in der Mehrheit bereits bundesland- und länderübergreifend seien und auch international erfolgen würden. Eine Intensivierung könne beispielsweise in Form von fortgeschrittener KI-Technik erfolgen, die es ermöglicht, große Datenmengen auszuwerten.