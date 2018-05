Nach der gescheiterten Abschiebung eines 23-jährigen Asylbewerbers aus dem westafrikanischen Kleinstaat Togo hat die Polizei am Donnerstagmorgen in der betroffenen Flüchtlingsunterkunft im baden-württembergischen Ellwangen mehrere Afrikaner in Gewahrsam genommen. Nach dpa-Informationen gab es bei dem Einsatz mehrere Verletzte. Einige Bewohner des Flüchtlingsheims sprangen demnach beim Eintreffen der Beamten aus Fenstern und erlitten Blessuren. Auch drei Polizeibeamte seien leicht verletzt worden, hätten ihren Dienst aber fortsetzen können.

Am Morgen verließ ein Rettungswagen mit Blaulicht und in Begleitung eines Einsatzfahrzeugs der Polizei das abgesperrte Gelände der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Aalen stellte für den Vormittag eine weitere Mitteilung zu dem Polizeieinsatz in Aussicht. Er hatte am frühen Morgen mit einem großen Aufgebot von Polizisten sowie Spezialkräften mit Dutzenden von Fahrzeugen begonnen.