In Sachsen wird der auf 15 Kilometer eingeschränkte Bewegungsradius nicht ohne konkreten Verdacht kontrolliert. Die Polizei erfasst Verstöße nach eigenen Angaben eher bei allgemeinen Kontrollen der Infektionsschutzregeln. So könnten Ausflügler etwa am Fichtelberg ja meist auch keinen triftigen Grund für das Verlassen ihrer Wohnung nachweisen und seien dann oft auch weiter unterwegs als erlaubt.