Entwurf für Bundespolizeigesetz Seehofer will Zuständigkeit für Abschiebungen erweitern

CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer will die Befugnisse der Bundespolizei massiv ausweiten, um illegale Einwanderung

stärker zu bekämpfen. So soll die Bundespolizei einem Entwurf für ein neues Bundespolizeigesetz zufolge in bestimmten Fällen zur Abschiebung von Ausländern ohne Aufenthaltserlaubnis befugt sein, auch Taser dürfen demnach zum Einsatz kommen.