Die Gewerkschaft der Polizei in Thüringen sieht einen Grund für die gestiegene Krimininalität im Unstrut-Hainich-Kreis in der zentrale Unterbringung von Flüchtlingen.



Der Landesvorsitzende Kai Christ sagte MDR AKTUELL, Gemeinschaftsunterkünfte wie in Obermehler brächten immer Spannungen mit sich. Wenn man auf sehr engem Raum Menschen aus unterschiedlichsten Nationen und Alters zusammenpferche, komme es einfach zu zwischenmenschlichen Problemen.