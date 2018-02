Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir hat einem Bericht der "Welt am Sonntag" zufolge auf der Münchner Sicherheitskonferenz Polizeischutz erhalten - nach einer Begegnung mit der türkischen Delegation.

Die Zeitung schreibt, Özdemir sei im selben Hotel untergebracht wie das offizielle Begleitpersonal des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim. Am Freitag sei der Grünen-Politiker der Delegation, darunter vor allem türkische Bodyguards, zufällig in der Hotellobby begegnet. "An ihrem Gesichtsausdruck konnte ich ablesen, dass sie nicht erfreut waren, mich zu sehen", wird Özdemir zitiert.