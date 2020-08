Demonstrierende auf der einen Seite, Polizistinnen und Polizisten auf der anderen Seite. Das ist das klassische Bild. Wenn aber Polizisten selbst demonstrieren gehen, dann muss das nicht gleich ein Rechtsbruch sein. Patrick Martin, Sprecher der Landespolizeidirektion Thüringen und selbst Polizist, sagt dazu: "Wir sind zu politischer Neutralität per se verpflichtet, sind aber keine völlig unpolitischen Menschen."



Auch Beamte dürften sich für politische Ämter zur Verfügung stellen, dürften natürlich selbst wählen, aber das Ganze müsse sich eben immer auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen und man dürfe natürlich keiner verfassungsfeindlichen Partei angehören oder denen bei Veranstaltungen seine Stimme geben.

Beamter oder Privatperson?

Problematisch sei es auch dann, wenn Polizisten sich nicht als Privatpersonen äußern, sondern deutlich machen, dass sie Polizisten sind. So wie in Augsburg am vergangenen Wochenende. Als ein Polizist auf einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen sprach und mehrfach auf seinen Beruf und seine Stellung hinwies. "Lässt sich dieser Bezug herstellen, weil er sagt, ich bin Polizist da und dort und erkläre jetzt, dass das alles hier nicht stimmt, dann wird er möglicherweise schon dafür Probleme bekommen", erläutert Martin.

Auch Frank Zitka, Pressesprecher des Beamtenbundes, weist darauf hin, dass es eine Rolle spielt, ob man sich als Polizist zu erkennen gebe, "weil die Öffentlichkeit damit sofort was verbindet. Beim Polizisten, der steht für das Gewaltmonopol des Staates, Recht und Ordnung. Darum ist es ja auch relevant, deshalb will es der betroffene Mensch ja auch sagen. Weil er damit ja auch schon eine Botschaft verbindet und diejenigen, die die Botschaft hören, verstehen sie ja auch."

Beamten haben Mäßigungsgebot

Entscheidend sei in dem Zusammenhang das sogenannte Mäßigungsgebot. Festgeschrieben ist das im Bundesbeamtengesetz und im Beamtenstatusgesetz. Dort heißt es jeweils: "Beamtinnen und Beamte haben bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergibt."

Aber was genau bedeutet das? Wann liegt eine Pflichtverletzung vor? Das ist auf den ersten Blick nicht klar zu erkennen. Frank Zitka vom Beamtenbund sagt, das sei sogar klug formuliert, weil es um Mäßigung gehe. Das sei ein Bereich, der Spielraum zulasse. Da gehe es um ein Bemühen, dass man das niemals zu 100 Prozent hinkriegen könne, astreines Verhalten in jeder Situation, in jeder Kneipensituation unter Alkoholeinfluss, bei Demos oder was auch immer zu verlangen. "Das wusste der Gesetzgeber und deshalb hat er das auch so formuliert", erklärt Zitka.