An ihr erstes Cello, das sie als Kind gespielt hat, kann sich Anita Lasker-Wallfisch noch gut erinnern. Es hatte eine Kindergröße, die ihrer Mutter fast wie eine Geige unters Kinn passte. "Es war ein Viertelcello", sagt sie.



Und die Erinnerung an ihren ersten Cello-Lehrer ist auch noch da. "Der ist im Ersten Weltkrieg verletzt worden und hatte zwei steife Finger an der linken Hand und hat umgelernt, andersrum zu spielen. Geradezu irre, wirklich", erzählt Lasker.

Das Cello rettet ihr Leben

Eintritt ins Mädchenorchester

Aber die Mitgefangenen bei der Registrierung im Konzentrationslager Auschwitz werden sofort hellhörig. "Du spielst Cello? Fantastisch! Bleib hier, ich komme gleich wieder. Sie ist weggelaufen und hat die Dirigentin der Kapelle gerufen und hat gesagt: 'Hier ist eine Cellistin angekommen.' "



Ihr Glück sei gewesen, dass sie zu dieser Zeit kein Instrument hatten, das tiefe Noten gespielt hat. Und so landet das junge jüdische Mädchen aus Breslau im Mädchenorchester von Auschwitz. "Es handelt sich hier nicht um Berufsmusiker, sondern um junge Mädchen", erklärt Lasker-Wallfisch, "denn niemand war alt, der ins Lager kam - die mal irgendwann etwas gelernt haben".

Orchester als Lebensversicherung

Anita Lasker-Wallfisch trifft Queen Elisabeth. Bildrechte: dpa Unter den Lagerkommandanten habe es einen regelrechten Wettbewerb gegeben, wer das bessere Orchester habe, erinnert sich Lasker-Wallfisch. Das sei wie eine Lebensversicherung gewesen, selbst für die, die ihr Instrument nicht so gut beherrschten. "Das sind dann Notenschreiberinnen geworden.".



Die Aufgabe des Orchesters war es, am Eingang zum Lager Auschwitz-Birkenau Musik zu machen: Popmusik, klassische Musik, Märsche. Wenn die Transporte für die Gaskammern eintrafen, oder wenn die Lagerinsassen zur Arbeit in die umliegenden Fabriken geschickt wurden.

Den ganzen Tag musizieren

"Jeden Morgen sind tausende von Menschen ausmarschiert in diese verschiedenen Fabriken und wir haben gesessen und haben Märsche gespielt. Und am Abend wieder das Gleiche: Wir sind ans Tor gegangen mit den Stühlen und den Notenständern und haben wieder gespielt.



In dem Moment, wie das fertig war, sind wir zurück in unseren Block und haben geprobt. Wir haben den ganzen Tag gespielt", erinnert sie sich.

Heute in London zu Hause