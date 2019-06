Fragt man Passanten auf der Straße, wird das teilweise nicht so wahrgenommen. Eine ältere Frau erzählt, dass sie zudem nach einem Skandal um den Verkauf vermeintlich herrenloser Grundstücke viel Vertrauen in die Stadtspitze verloren habe. Und ein Mann ergänzt, Jung nehme die politischen Realitäten, die Wünsche der Leute nicht wahr. Vor allem im Hinblick auf Radwege und Fahrzeugverkehr.

Der evangelische Pfarrer Christian Wolff kennt Burkhard Jung seit fast drei Jahrzehnten und will nichts auf ihn kommen lassen. Er versuche, stets alle einzubeziehen, und habe trotzdem eine klare Position. Als Beispiel nennt Wolff Jungs Kritik an den Legida-Demonstrationen: "Das rechne ich ihm sehr hoch an, dass er an der Stelle nie gewackelt hat, nie sich zurückgezogen hat, sondern da ging es für ihn ums Eingemachte der Demokratie. Und das ist etwas, was die Bürger nicht hoch genug schätzen können."