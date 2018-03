Franziska Giffey Von Fürstenwalde über Neukölln in die große Politik?

Der SPD-Eintritt kam relativ spät - jetzt öffnet er Franziska Giffey die Tür ins Familienministerium. Auf der Suche nach neuem, kompetenten und vor allem jungen Personal landete die SPD-Spitze schnell bei der Bezirksbürgermeisterin aus dem Berliner Stadtteil Neukölln. Giffey soll die Familienministerin in der neuen Großen Koalition werden.

Und das wäre eine geschickte Wahl: Denn Giffey befriedigt gleich mehrere Forderungen an die neue Bundesregierung. Die ostdeutschen Regierungschefs forderten zum Beispiel wiederholt mindestens ein ostdeutsch geführtes Ministerium.

Zudem formulierte die SPD selbst den Anspruch an sich, die Hälfte der sechs Ministerposten mit Frauen zu besetzen. Und dann wurde spätestens in der Debatte um die Neuauflage der GroKo klar, dass an einer Verjüngung in der Parteispitze und in den Ministerien kein Weg vorbeigeht.

Die perfekte Kandidatin?

Franziska Giffey ist 39 Jahre alt und kommt aus dem Osten. Und sie kommt für die meisten Wähler in Deutschland vollkommen aus dem Nichts. Die perfekte Kandidatin? Viele sagen ja. Denn sie ist nicht nur weiblich, jung und ostdeutsch, sie ist vor allem fachlich und politisch bestens auf den anspruchsvollen Posten vorbereitet.

Das politische Ziehkind von Neuköllns populärem langjährigen Bürgermeister Heinz Buschkowsky ist in Frankfurt (Oder) geboren und im Ostbrandenburgischen bei Fürstenwalde aufgewachsen.

Nach dem Abitur studierte sie zunächst in Berlin Französisch und Englisch auf Lehramt. 1998 wechselte sie zur Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege und schloss 2001 das Studium als Diplom-Verwaltungswirtin ab.

Mit viel Engagement nach oben

In Treptow-Köpenick begann sie ihre Verwaltungskarriere, die sie steil nach oben führen sollte. Schon 2002 holte sie Buschkowsky in den Nachbarbezirk Neukölln. Als Europabeauftragte war sie dafür zuständig, "EU-Kohle nach Neukölln zu holen", wie Buschkowsky es einmal bezeichnet haben soll.

Quasi nebenbei promovierte sie über die Rolle der EU-Kommission bei der Beteiligung der Zivilgesellschaft. Außerdem sammelte sie in diesen Jahren jeweils mehrwöchige Erfahrungen bei Verwaltungsstationen in London, Brüssel und Straßburg. Als frisch gebackene Dr. rer. pol. wurde Giffey 2010 Bezirksstadträtin für Bildung, Schule, Kultur und Sport in Neukölln.

SPD-Eintritt mit fast 30 Jahren

In die SPD trat Giffey 2007 ein, da war sie schon fünf Jahre unter Buschkowski als Europabeauftragte für Neukölln tätig. Zur Kreisvorsitzenden in Neukölln wurde sie sogar erst 2014 gewählt. Die klassische Parteikarriere mit Eintritt in die Juso und Engagement schon im Jugendalter hat sie also nicht hinter sich. Jetzt könnte sie nur zehn Jahre nach Parteieintritt Ministerin werden.

Im multikulturellen Berlin-Neukölln hat sich Giffey als bei Amtsantritt jüngste Bürgermeisterin Berlins mit Eloquenz, deutlichen Worten und einer klaren Haltung seit 2015 Respekt erarbeitet. Parallelgesellschaften will sie ebenso wie die Fehler der Vergangenheit verhindern und alle in das deutsche System integrieren. "Wir brauchen einen starken Staat, der sagt, es gibt Grenzen."

Dazu gehört für sie auch, dass man einer weiblichen Bürgermeisterin die Hand gibt - auch als Muslim. Der Bezirk, der mit rund 330.000 Einwohnern einer Großstadt gleichkommt, hat einen sehr hohen Anteil von Einwohnern mit Migrationshintergrund, viele Hartz-IV-Empfänger, viele Arbeitslose, eine hohe Kriminalitätsrate und wird zugleich immer beliebter bei Touristen, ausländischen Studenten und Investoren.

Mutter der Kommunalpolitik

Wenn man einen solchen Job gut machen wolle, müsse man viel draußen, bei den Leuten sein. "Die Mutter der Kommunalpolitik ist die Anschauung vor Ort", so das Credo der 39-Jährigen.