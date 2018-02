"AKK" im Porträt Merkels Generalin – Wer ist Annegret Kramp-Karrenbauer?

Hauptinhalt

Die saarländische CDU-Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte nach der Bundestagswahl die SPD wegen der Absage an eine neue GroKo kritisiert. Eigene Ambitionen äußerte sie nicht - dabei gilt sie als mögliche Merkel-Nachfolgerin. Kramp-Karrenbauer hat an der Saar die Vorlage für das geliefert, was an der Spree folgen sollte: Die Absage an ein Jamaika-Bündnis zugunsten einer GroKo. Wer ist die 55-Jährige, die wegen ihres sperrigen Namens oft einfach "AKK" genannt wird?