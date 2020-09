1990 - 2020 30 Tage für 30 Jahre – Einheitsfeier in Potsdam gestartet

Brandenburg ist in diesem Jahr turnusgemäß der Ausrichter für die Einheitsfeier. Da Corona eine große Feier am 3. Oktober verhindert, wird in Potsdam nun 30 Tage gefeiert. Zum Auftakt wurde eine Ausstellung eröffnet.