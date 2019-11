Vorstandsvorsitzender Alexander Gunkel, der in der Rentenversicherung die Arbeitgeberseite vertritt, äußerte sich skeptisch zu den Finanzierungsplänen der Koalition. Die Grundrente müsse "von Anfang an in vollem Umfang" aus Steuermitteln finanziert werden, forderte er. Für schwierig halte er aber, dass der Großteil der veranschlagten Kosten von rund 1,5 Milliarden Euro aus der Finanztransaktionssteuer kommen solle. Ob diese überhaupt komme, sei noch unklar, da auf europäischer Ebene bisher kein Konsens bestehe. Aber selbst bei einer rechtzeitigen Einführung der Steuer sei unklar, ob sie die Mehrausgaben tatsächlich decken würde.