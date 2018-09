Das geht zum Beispiel, wenn eine Wohnung umfassend modernisiert wurde. Auch um wie viel der Preis in einem solchen Fall angehoben wird, will die Bundesregierung künftig begrenzen.

Vinzens glaubt dennoch nicht, dass die neuen Regeln viel ändern. "Es gibt relativ viele Ausnahmeregelungen, die dem Vermieter erlauben von der Mietpreisbremse Abstand zu nehmen bzw. diese nicht berücksichtigen zu müssen", weiß er. Das sei in der Realität schwer zu überprüfen. "Hat der Vermieter richtige Angaben gemacht oder sind das erfundene Sachen? Ich will das nicht unterstellen, dass das so passiert, aber es ist für den Mieter in der Vertragsanbahnung nicht überprüfbar."