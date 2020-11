Volkstrauertag Prinz Charles beschwört britisch-deutsche Partnerschaft

Prinz Charles sprach als erstes Mitglied der britischen Königsfamilie im Bundestag. Es sei ihm eine große Ehre, wieder einmal nach Deutschland zu kommen, sagte er. In seiner abwechselnd auf Englisch und Deutsch gehaltenen Rede schlug er einen Bogen von der jahrhundertelangen gemeinsamen Geschichte, durch die Großbritannien und Deutschland eng verbunden seien, hin zu den Herausforderungen der jetzigen Zeit. Er sprach Krisen und Kriege auf der Welt an, aber auch die Weltgesundheit oder die Impfstoffentwicklung in der aktuellen Corona-Pandemie. Weitere Themen seiner Rede waren sauberes Wachstum, erneuerbare Energien, der Schutz der Wälder sowie die Artenvielfalt und der Klimaschutz – auch in Entwicklungsländern.

Kranzniederlegung in der Neuen Wache in Berlin. Bildrechte: dpa

Zuvor hatte Prinz Charles in der Neuen Wache einen Kranz niedergelegt. Seine handschriftliche Botschaft auf einer Karte am Kranz lautete: "In everlasting remembrance of all victims of conflict and tyranny. Charles." (dt: In ewiger Erinnerung an alle Opfer von Konflikten und Tyrannei. Charles), An der Zeremonie nahmen auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Bundesratspräsident Reiner Haseloff und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer teil.