Ganz andere Bedenken hat Kerstin Köditz. Sie sitzt für Die Linke im Sächsischen Landtag und ist für den Bereich Innenpolitik zuständig: "Also ich habe mit dem Kopf geschüttelt, es geht hier um private Firmen für eine Aufgabe, die in staatlicher Hand zu liegen hat. Und jetzt reden wir von einem hochsensiblen Bereich. Bei uns – jetzt nicht in Sachsen, sondern in anderen Ländern – geht es ja auch um Verfolgung von Kontaktdaten. Also die Kontrolle, ob Gaststätten, Restaurants, die Kontaktdaten von Menschen auch ordnungsgemäß erfassen und dann gebe ich einer privaten Firma Zugang zu diesen Daten, ein hochsensibler Bereich."