Wenn zwei Parteien, die unterschiedlicher nicht ticken könnten, dasselbe fordern, dann kann es so falsch nicht sein:

Sowohl Die Linke als auch die FDP sprechen sich für Steuersenkungen aus, um die Mitte zu entlasten. Und tatsächlich steckt in unserem Steuersystem ja irgendwie der Wurm drin: Fast jeder elfte Steuerzahler zahlt inzwischen den Spitzensteuersatz auf Teile seines Einkommens. Und das sind nicht alles Topverdiener. Dazu kommt: Wenn man aufsteigt und etwas mehr verdient, oder wenn man eine Lohnerhöhung bekommt, bleibt davon auf dem Konto oft nicht viel übrig. Gleichzeitig fährt aber der Staat weiterhin Rekord-Überschüsse ein.

Das empfinden wohl nicht nur Spitzenverdiener als ungerecht. Die arbeitende Mittelschicht klagt seit Jahren darüber, dass Steuern und Sozialversicherungsbeiträge einen großen Teil der Gehälter auffressen. Und das ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit: In einem OECD-Vergleich belegt Deutschland den 2. Platz bei der Gesamtbelastung der Arbeitseinkommen durch Steuern und Sozialabgaben. Deshalb ist es endlich an der Zeit, kleinere und mittlere Einkommen zu entlasten. Am besten durch eine Erhöhung des Grundfreibetrags. Um das gegenzufinanzieren spricht auch nichts dagegen, den Steuersatz für Superreiche behutsam anzuheben.